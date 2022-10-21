Мир 21 октября 2022, 09:09 Переговоры Путина с Зеленским и Байденом на G20 пойдут миру на пользу — посол Индонезии Посол Индонезии Хосе Таварес: встреча Путина с Зеленским на G20 растопит лед в отношениях РИА "Новости"

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Встреча президента России Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом на G20 могла бы помочь в решении мировых проблем, а с украинским лидером Владимиром Зеленским — растопить лед между странами. Организаторы саммита помогут организовать переговоры, если стороны решат их провести, сказал ТАСС посол Индонезии в России Хосе Таварес.

«Мы могли бы [способствовать встрече Джо Байдена и Владимира Путина]. <…> Мы надеемся, что если такая встреча состоится, она могла бы обеспечить возможность для решения текущих проблем», — сказал он.

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Переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским, даже формальные, по мнению посла, стали бы большим достижением и помогли бы «растопить лед» в отношениях между Россией и Украиной. Хосе Таварес заявил, что организаторы готовы предоставить площадку и поспособствовать их проведению.

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Он добавил, что, несмотря на возможное давление, Индонезия не изменит решения об участии президента России в саммите G20. Организаторы уже разослали приглашения лидерам стран и не получили ни одного отказа.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Владимир Путин уже объявлял, что Россия примет в ней участие, но не решил, поедет ли туда сам.