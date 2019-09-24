«Либо у всех, либо ни у кого»: Эрдоган высказался об использовании ядерного оружия

Миллионы жертв за 45 минут. В США подвели итоги ядерной войны с Россией Подробнее

«Различия между странами с ядерным оружием и без него сами по себе достаточны, чтобы изменить расстановку сил в мире. Нас, как и других, беспокоит, что оружие массового поражения используется в качестве рычага давления в кризисных ситуациях. Его надо или запретить всем, или разрешить всем», — заявил турецкий лидер на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он также призвал реформировать Совет безопасности ООН. По его словам, мир состоит не из пяти стран (членов Совета), а из гораздо больше количества государств.

«Давно пришло время изменить этот менталитет», — добавил Эрдоган.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. Он призвал продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).