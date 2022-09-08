Ли Чжаньшу заявил, что в отношения КНР и России не должны вмешиваться третьи стороны | 360°

Мир 08 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Ли Чжаньшу заявил, что в отношения КНР и России не должны вмешиваться третьи стороны

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Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу побеседовал с журналистами “Парламентской газеты”. Он рассказал о целях своего визита в Москву.

Как отметил Чжаньшу, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил его посетить Россию, где он смог принять участие в пленарном заседании Ⅶ Восточного экономического форума.

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Чжаньшу отмтеил, что только за первые семь месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Россией составил почти 100 миллиардов долларов. Москва и Пекин могут углублять сотрудничество в области здравоохранения, цифровой экономики, зеленого и низкоуглеродного развития.

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“Я с интересом принял участие в пленарном заседании Ⅶ Восточного экономического форума, на полях которого изложил позицию китайской стороны насчет продвижения многополярного мира, реализации инициативы по глобальной безопасности и инициативы по глобальному развитию”, - сказал он.

На вопрос о том, что США выступают против оказания помощи России со стороны Китая Чжаньшу ответил, что руководство КНР не поддерживает односторонние санкции.

“Китай всегда выступает против односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, необоснованных с точки зрения международного права и не санкционированных Совбезом ООН. Ни одна страна в мире не вправе указать другим странам, с кем можно сотрудничать, а с кем нельзя”, - резюмировал он.

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