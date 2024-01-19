Мир 19 января 2024, 03:41 «Лгун номер один». Американская журналистка — о заявлениях генсека НАТО в Давосе Журналистка Моррис: Столтенберг трижды солгал про украинский конфликт в Давосе РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг трижды солгал про украинский конфликт в швейцарском городе Давосе. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.

«Лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе стал глава НАТО Столтенберг», — заявила она.

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Моррис перечислила недостоверные утверждения генсека НАТО, которые обнаружила в его речи об украинском конфликте.

Первый раз Столтенберг солгал, когда заявил, что экономика России «страдает» в условиях западных санкций. Журналистка напомнила, что российский ВВП за прошлый год показал рост на 3,5%.

Затем Моррис опровергла слова генсека о том, что потери среди военных РФ в ходе специальной военной операции превосходят украинские. Она напомнила про трудности мобилизации на Украине, а также о том, что средний возраст бойцов ВСУ равен 43 годам.

Третье утверждение Столтенберга, заявившего, что лишь новые поставки вооружений ВСУ приблизят мир на Украине, она назвала «идиотизмом». Моррис подчеркнула, что третье заявление генсека даже не нуждается в комментариях. За последние два года никто так и не увидел эффекта от военной помощи Запада киевскому режиму.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес назвал безумием слова Столтенберга о причинах конфликта на Украине.