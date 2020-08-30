Националисты напали на участников ЛГБТ-прайда в Одессе

Члены националистического движения «Традиция и порядок» устроили потасовку с участниками ЛГБТ-прайда, проходившего в Одессе. В результате пострадали двое полицейских, охранявших гей-активистов. В отделение доставили 16 человек.

Фестиваль «Одесса Прайд 2020» проходил на Приморском бульваре. Через десять минут после начала акции навстречу демонстрантам вышла колонна людей с флагами «Традиции и порядка». Кто-то из них распылил перцовый баллончик, сообщили на странице мероприятия в Facebook, обвинив полицию в том, что она «вовремя не отреагировала на нападение».

В полиции Одесской области, в свою очередь, заявили, что «во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами». В результате в медучреждение доставили двух полицейских. На 16 нарушителей общественного порядка составили административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания «Думская», в результате стычки с националистами один полицейский получил серьезную травму, его увезла скорая помощь.