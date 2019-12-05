ЛГБТ-алтарь открыли в Швеции

Картину «Рай» написала скандальная художница Элисабет Ульсон Валлин. На ней изображены однополые пары. Это первый и единственный в стране ЛГБТ-алтарь. Новая картина разместится по соседству со «старым» алтарем.

«Для нас это сущая радость», — рассказала пастор церкви Святого Павла София Тунебру. По ее словам, священнослужители счастливы и горды.

«Рай» разместят в хоре.

«Думаю, многие теперь вздохнут спокойно, ведь теперь они, наконец, тоже представлены в церкви. Столько бы мы ни проповедовали, что все люди равны, нужны конкретные образы, чтобы каждый мог себя с ними соотнести», — добавила Тунебру.

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По ее словам, божья благодать дана всем вне зависимости от сексуальной ориентации.

Художница написала картину в 2012 году. Прообразом послужило полотно живописца XVI века Лукаса Кранаха «Адам и Ева». Валлин пожертвовала свою работу собору в Скаре, однако там посчитали картину чересчур политизированной. По мнению самой художницы, ее творение — не провокация. Наоборот, картина предлагает позитивный взгляд на знания и сексуальность.

Картину церкви передал коллекционер из своего частного собрания. Он уверен, что подобные полотна должны висеть во многих церквях.