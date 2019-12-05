  • ЛГБТ-алтарь открыли в Швеции

    05 декабря 2019, 18:26

    Алена Макаренко

    Необычный алтарь открыли в церкви Святого Павла в шведском Мальме. Там вместо Адама и Евы изображены две гомосексуальные пары. Ничего удивительного: в стране уже 10 лет венчают однополых влюбленных. Фотографию выложили в Twitter, сообщила газета «Взгляд».

    Картину «Рай» написала скандальная художница Элисабет Ульсон Валлин. На ней изображены однополые пары. Это первый и единственный в стране ЛГБТ-алтарь. Новая картина разместится по соседству со «старым» алтарем.

    «Для нас это сущая радость», — рассказала пастор церкви Святого Павла София Тунебру. По ее словам, священнослужители счастливы и горды.

    «Рай» разместят в хоре.

    «Думаю, многие теперь вздохнут спокойно, ведь теперь они, наконец, тоже представлены в церкви. Столько бы мы ни проповедовали, что все люди равны, нужны конкретные образы, чтобы каждый мог себя с ними соотнести», — добавила Тунебру.

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    По ее словам, божья благодать дана всем вне зависимости от сексуальной ориентации.

    Художница написала картину в 2012 году. Прообразом послужило полотно живописца XVI века Лукаса Кранаха «Адам и Ева». Валлин пожертвовала свою работу собору в Скаре, однако там посчитали картину чересчур политизированной. По мнению самой художницы, ее творение — не провокация. Наоборот, картина предлагает позитивный взгляд на знания и сексуальность.

    Картину церкви передал коллекционер из своего частного собрания. Он уверен, что подобные полотна должны висеть во многих церквях.