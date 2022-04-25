«Лежали на полу и молились». Житель Мариуполя рассказал о жизни под обстрелами ВСУ

Боевики ВСУ отбирали у жителей Мариуполя их дома и квартиры. Один из горожан рассказал, как они заняли пристройку на его участке, где оборудовали пост. Сопротивляться было бесполезно, добавил мужчина. По словам мариупольца, в этом случае его просто застрелили бы вместе с собакой.

«Лежали на полу и молились. Горело по очереди все. Там вон снайпер сидел, бомбили все время, автоматчики сидели. Выхожу дрова рубить, пролетает рядом, я сразу бросаю все, ухожу. Ко мне заходили, хотели в пристройке пост сделать, но что-то им не подошло, заняли другую постройку, пытались калитку сломать, но я выскочил — и что я могу сделать? Просто застрелили бы меня и собаку», — поделился он.

По данным на 22 апреля, из Мариуполя выехали почти 50 тысяч мирных жителей. Людям долгое время не давали покинуть город украинские вооруженные формирования, которые использовали население в качестве живого щита.

Когда Мариуполь зачистили, последним местом сосредоточения националистов из запрещенного в России батальона «Азов»* стал завод «Азовсталь», который полностью заблокировали войска ДНР и ВС РФ.

* Батальон «Азов» — запрещенное в РФ украинское националистическое вооруженное формирование.