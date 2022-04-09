Левобережный район Мариуполя только за сутки покинули более 80 жителей. Их эвакуировали

Украинские националисты регулярно обстреливают Левобережный район Мариуполя, где оставались мирные жители. Пресс-служба Минобороны РФ заявила, что за сутки оттуда удалось эвакуировать 80 человек. Сообщение представителей ведомства процитировало РИА «Новости».

Пресс-служба Минобороны отметила, что почти четверть эвакуированных — дети.

«Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию мирных жителей Левобережного района Мариуполя, где еще остаётся опасность обстрелов боевиками националистических батальонов. За день из подвалов жилых домов, находящихся вблизи линии соприкосновения, вывезены более 80 жителей города, в том числе, 14 детей», — сообщили представители ведомства.

Военнослужащие старались максимально обезопасить эвакуацию мирных жителей. Колонну с беженцами прятали в искусственном дыму, а для перевозки использовали боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортеры.

Пресс-служба Минобороны рассказала, что эвакуированных жителей Левобережного района Мариуполя уже доставили в безопасное место и обеспечили всем необходимым включая медицинскую помощь.