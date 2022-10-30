Лев-людоед утащил трехлетнего мальчика с фермы в Индии | 360°

Мир 30 октября 2022, 15:57 Лев-людоед утащил трехлетнего мальчика с фермы в Индии The Mirror: охоту на льва-людоеда объявили в Индии после гибели трехлетнего мальчика Unsplash

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Лев похитил и растерзал трехлетнего мальчика в индийском штате Гуджарат. Как сообщила газета The Mirror, ребенок находился на территории частной фермы, куда проник хищник. Прибывшие на место полицейские в ходе поисков нашли только голову и ноги пропавшего мальчика.

По мнению правоохранителей, тело и руки ребенка сожрал лев. На животное-людоеда объявили охоту.

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По словам местных жителей, хищник уже не первый год держит в страхе небольшую общину. Выставленные охотниками ловушки он обходит стороной. Сейчас поисками льва занялись местные власти. По последним данным, животное пока не нашли.

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Это не первый случай нападения диких зверей на людей за последнее время. Японский альпинист в ходе восхождения на спящий вулкан чуть не стал жертвой медведя. Об этом сообщили «Дни.ру».

Спортсмен спасся от нападения, отбившись от хищника ногами и поднявшись на гору выше, чтобы медведь его не достал. Весь процесс он снял на закрепленную на каске видеокамеру.