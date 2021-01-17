Летучие мыши покусали ученых из Уханя еще в 2017 году

Ученый из Уханьского института вирусологии рассказал случай из 2017 года. Он вместе с коллегами собирал образцы в пещере, в которой живут летучие мыши. Одна из них укусила его, причем клыки пронзили резиновую перчатку, «словно иглой». Тогда ученый не уделил этому особого внимания: ему делали прививку от бешенства, на этом он и успокоился.

Ученые взаимодействовали с летучими мышами без масок и перчаток, что показано на кадрах китайских телевизионщиков в 2017 году. А значит, исследователи грубо нарушали нормы ВОЗ. Тогда уже было известно, что летучие мыши распространяют многие смертоносные вирусы, в том числе атипичную пневмонию SARS.

Ролик показали в эфире 29 декабря 2017 года на китайском государственном телевидении. В нем рассказывалось о работе над исследованием происхождения SARS знаменитого вирусолога Ши Чжэнли, известной как «женщина — летучая мышь». На кадрах видно, что даже в лабораториях четвертого уровня биобезопасности ученые контактировали с летучими мышами без должной защиты, например трогали их голыми руками.

Команда экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января для расследования происхождения коронавируса. Автор материала в Taiwan News считает, что специалистам из организации здравоохранения следует обратить внимание на откровения ученых и узнать все детали об их самочувствии после укусов.

Ранее коронавирус обнаружили в мороженом в Китае. При изготовлении продукта компания-производитель использовала сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии, и сухую сыворотку из Украины.