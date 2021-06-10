Летучие мыши не продавались на рынках Уханя перед пандемией ковида

На рынках Уханя до конца 2019 года продавались тысячи редких млекопитающих и рептилий десятков видов, однако летучих мышей среди них не было. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на исследования ученых из Великобритании и Китая.

По данным газеты, с мая 2017 года по ноябрь 2019 года на рынках мегаполиса продали свыше 47 тысяч различных животных. Среди них были циветты, виверры, норки, енотовидные собаки, белки, барсуки, лисы, ежи, птицы и змеи, но летучих мышей, которых рассматривают как источник коронавируса, не было.

«Почти все животные продавались живыми, плотно помещенными в клетки, в плохом состоянии. Большинство торговых точек предлагало услуги по разделке мяса на месте, что существенно влияло на проблемы для пищевой гигиены и охраны дикой природы», — приводит газета текст совместного доклада исследователей из Оксфордского университета и Китайского западного педагогического университета.

Изначально ученые искали на рынках пути распространения тяжелой лихорадки с синдромом тромбоцитопении. Оказалось, что эта информация помогает разобраться в ситуации с возникновением SARS-CoV-2.

В начале этого года в Ухане побывала комиссия Всемирной организации здравоохранения, которая пришла к выводу, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через каких-либо других животных. Переходное звено пока не нашли.