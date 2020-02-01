Летучие мыши, Билл Гейтс и конспирология. Популярные теории возникновения коронавируса появились в Сети

Самой распространенной версией возникновения коронавируса считается конспирологическая теория. Пользователи уверены, что вирус создали китайские ученые — он оказался вне лаборатории случайно. Юзеры подкрепляют свои убеждения тем, что в Ухане — именно там началась эпидемия коронавируса — существует лаборатория, которая занимается такими разработками.

Следующая популярная версия обвиняет в появлении вируса создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Пользовательи уверены, что вирус запатентован институтом Пирбрайта — его частично финансирует фонд миллиардера.

Если верить третьей версии, коронавирус появился из-за движения QAnon. Это американское интернет-сообщество, которое выступает в поддержку Дональда Трампа. Оно борется против группы высших чиновников, которые по большей части состоят в Демократической партии страны — движение называет их «глубинным государством»,

Еще одну теорию распространяет некоммерческая организация Karmagawa. Она уверяет, что в распространении коронавируса виноваты необычные пищевые предпочтения китайцев — змеи, летучие мыши и другие дикие животные.

По последней информации, коронавирусом больны почти 12 тысяч человек. Еще 259 зараженных погибли.