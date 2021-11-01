Летучая мышь стала «Птицей года» в Новой Зеландии

В Новой Зеландии длиннохвостая летучая мышь стала «Птицей года». Итоги конкурса подвели в издании Forest & Bird, которое его проводило.

Новозеландская длиннохвостая летучая мышь стала единственным млекопитающим, боровшимся в конкурсе за звание лучшей птицы. Животное, ставшее мифическим символом коронавирусной пандемии, в буквальном смысле было вне конкуренции. Организаторы включили его в конкурс, чтобы обратить внимание на этот уникальный вид, обитающий только в Новой Зеландии и отличающийся от других летучих мышей длинным хвостиком, а задние и передние лапы у него соединяет летательная перепонка.

Маленькие летучие мышки, которых на языке маори называют пекапека-ту-роа, получили 7031 голос из 56 733. Эти зверьки обошли нелетающую птицу какапо, занявшую второе место с 4072 голосами. А третье птичье место досталось новозеландским крапивникам, которых еще называют стрелками, — за них отдали свой голос 2808 проголосовавших.

Представитель издания F&B Лора Кион заявила, что голос за летучих мышей — это голос в том числе и за меры по контролю за климатическими изменениями, угрожающими виду.

Ранее летучая мышь залетела в квартиру к россиянину на Хэллоуин.