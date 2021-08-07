Летучая мышь из Великобритании долетела до России и погибла от лап кота

Летучая мышь пролетела более двух тысяч километров из Лондона в Псковскую область. В результате она погибла от нападения кота.

Об этом сообщил телеканал BBC News. Животное отправили в центре реабилитации летучих мышей, но она все равно умерла от полученных ранений. На крыле летучей мыши обнаружили метку Лондонского зоопарка, которая была поставлена в 2016 году. Всего она пролетела 2018 километров. Оказалось, что мышь побила рекорд по длительности путешествия среди своих сородичей в Британии.

Ранее владельцы кошек из Великобритании столкнулись с массовыми смертями своих питомцев. Ветеринары диагностировали у животных воспаление костного мозга и резкое сокращение клеток крови. Этот проявление называется панцитопения. Предварительное исследование показало, что причиной возникновения болезни могли стать сухие корма. Продукты, из которых их сделали, могла поразить ядовитая плесень.

По данным Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, признаки панцитопении нашли у 528 кошек. Смертность среди животных составила 63,5%. В организации отметили, что это неполные данные, так как многих питомцев могли не привозить на обследование к ветеринарам.