Летные испытания прототипа корабля Starship экстренно отменили

Американская компания SpaceX экстренно отменила летные испытания прототипа космического корабля Starship SN10. Пока специалисты не назвали причину несостоявшегося запуска.

Трансляция испытательного полета велась на официальном сайте SpaceX. Взлет отменили сразу же после начала работы двигателей космического корабля. Это произошло в автоматическом режиме. На кадрах видно, что Starship SN10 окутывает дым после запуска двигателей. Через некоторое время дым рассеивается, а прототип корабля остается на месте.

Космический аппарат должен был стартовать в 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 по московскому времени). Летные испытания проводили в районе Бока-Чика в штате Техас. Специалисты компании планировали поднять Starship SN10 на высоту порядка 10 километров, а затем спустить его на площадку. Но запуск экстренно отменили по неизвестным причинам.

В начале февраля во время проведения испытаний взорвался прототип космического корабля Starship SN9. Аппарат успешно запустили, но он заходил на посадку не вертикально, из-за чего взорвался во время касания асфальта.