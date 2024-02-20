20 февраля 2024, 11:39
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка
HK01: летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за пожара на борту
Самолет авиакомпании Royal Air Philippines, летевший с острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося на борту пауэрбанка. Об этом сообщил портал HK01.
По его данным, ЧП случилось 19 января. Устройство загорелось при попытке пассажира зарядить с его помощью планшет iPad. В салоне возникло задымление. Экипаж решил экстренно посадить воздушное судно. Никто не пострадал. В итоге вместо 16:00 по московскому времени самолет прибыл в Шанхай только в 19:14 — после проведения необходимых процедур, связанных с безопасностью.
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Ранее, 17 февраля, СМИ писали, что самолет российского перевозчика Boeing 737-800, летевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, пришлось вернуть в столицу из-за возгорания на борту, которое произошло через несколько минут после взлета. Пассажиров пересадили на резервный борт. Пострадавших также не было. Официального подтверждения этих сведений не поступало.
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