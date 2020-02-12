Летевший из Риги в Малагу самолет перенаправили в Бордо. Отказал двигатель

Во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Самолет перенаправили в Бордо, где он совершил безопасную посадку. Авиакомпания организовала специальный рейс, чтобы быстрее доставить пассажиров в Малагу. АirBaltic извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.