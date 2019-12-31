Летевший из Новосибирска в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

«Командир лайнера Новосибирск-Москва сообщил о проблемах с двигателем и запросил аварийную посадку. Лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту Екатеринбурга», — заявил источник.

Эту информацию подтвердили в авиакомпании «Уральские авиалинии» и уточнили, что посадка прошла успешно.

«Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово», — рассказали в компании.

Агентство отметило, что самолет сел в аэропорту Екатеринбурга в 10:43 по местному времени или 08:43 по московскому. Всего на борту находились 115 человек, из них 109 — пассажиры.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили, что пассажиров обеспечат всем необходимым в период ожидания резервного самолета. Люди должны вылететь в Москву в 13:30 по местному времени (11:30 по мск). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.