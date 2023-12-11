Мир 11 декабря 2023, 08:20 Летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет посадили в Петербурге из-за дебошира Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Петербурге из-за буйного пассажира РИА «Новости»

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Буйный пассажир стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшего из Нью-Йорка в Ташкент. Подробности сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Командир воздушного судна Boeing 787 принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи сообщили о проблеме на борту», — передали в компании.

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На земле полицейские сняли с рейса 32-летнего уроженца Узбекистана. После воздушное судно продолжило полет к месту назначения. Боинг должен прибыть в Ташкент в 13:00 по местному времени.

Ранее самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. На борту находились 176 пассажиров, они вышли из самолета самостоятельно.