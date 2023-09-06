Мир 06 сентября 2023, 22:47 Летевший из Атланты в Барселону самолет экстренно посадили из-за приступа диареи у пассажира Daily Mail: рейс Delta Airlines совершил посадку из-за диареи у пассажира unsplash.com

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Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Барселону, вернулся в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Когда воздушное судно находилось в небе, диспетчерам поступило сообщение от пилота с требованием прервать полет. Экипаж оценил ситуацию на борту самолета как «биологическую угрозу». Оказалось, что у пассажира случился настолько сильный приступ диареи, что он не успел дойти до туалета. В результате весь салон лайнера оказался в экскрементах, заявили очевидцы.

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После приземления самолета пассажира забрала скорая помощь. На уборку воздушного судна ушло пять часов — техникам пришлось оперативно перестилать ковровое покрытие пола.

Самолет «Аэрофлота» ранее совершил вынужденную посадку в Сочи из-за запаха гари в салоне. Оказалось, что неприятный аромат исходил от пригоревшей каши.