Летчица из Канады накормила сослуживцев кексами с марихуаной

Канадская летчица-бомбардировщица продала артиллерийскому подразделению кексы с каннабисом. Теперь военнослужащую будут судить: ей предъявили 18 обвинений.

Угоститься сослуживцам выпечкой Челси Когсуэлл предложила во время учений по боевой стрельбе, сообщил телеканал CTV News.

Попробовавшие кексы военные жаловались на усталость, у некоторых возникли проявления паранойи, наблюдалось замешательство и обезвоживание. Провести должным образом маневры, на которых предполагалось тренировать безопасное обращение с оружием и взрывчаткой, они не смогли.

Медицинский персонал оказал помощь всем военнослужащим с симптомами интоксикации. В подразделение вызвали военную полицию.

Женщину обвинили по 18 пунктам. Среди них восемь вменяют ей применение ядовитого вещества, девять — нарушение порядка и дисциплины. В одном пункте указано на недостойное поведение канадской летчицы.

Когсуэлл продала ничего не подозревавшим солдатам кексы, начиненные каннабисом, когда дежурила в столовой.

В регулярных войсках канадка служила с июня 2011 года. В канцелярии генеральной прокуратуры заметили, что они до сих пор остается военнослужащей.