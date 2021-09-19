Летчиков ВВС США поздравили открыткой с российскими Су-27
Американских летчиков поздравили с Днем ВВС США открыткой с изображением российских истребителей Су-27. Праздничный пост опубликовали на странице Южного командования армии США в Twitter.
«С днем рождения, военно-воздушные силы США», — говорится в подписи к открытке с тремя самолетами, подозрительно похожими на истребители Су-27.
Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday#USAFpic.twitter.com/Y0LwK24DgH— U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021
Пользователи в комментариях заметили подвох.
«С днем рождения, российские военно-воздушные силы, ха-ха-ха», — пошутил один из юзеров.
«Когда у ВВС США появились самолеты „Сухого“?» — иронизировал другой пользователь.
Один из комментаторов предположил, что на картинке на самом деле изображены китайские истребители J-11. Но его тут же поправил другой пользователь, который указал, что J-11 являются лицензионной копией Су-27.
ВВС США были основаны 18 сентября 1947 года.
В прошлом году американский истребитель F-35 пытались замаскировать под российский Су-57.