Летчик Ярошенко заявил о заражении коронавирусом в американской тюрьме

Приговоренный в США на 20 лет российский летчик Константин Ярошенко подхватил коронавирус в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). Он сидит в общей камере.

«Он считает, что заразилась вся тюрьма», — рассказал РИА «Новости» Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

Летчик находится в одном помещении с сотней людей. Из камеры время от времени уносят в изоляцию заключенных, которые окончательно теряют силы. Маску Ярошенко получил всего одну и на вторую даже не надеется. У него ранее появился сухой кашель и поднялась температура. Коронавирус официально подтвердили у 15 арестантов.

Защита подала прошение об освобождении Ярошенко из-за вспышки 2019-nCoV, но никакого ответа пока нет. Летчика в 2011 году приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке к доставке в Соединенные Штаты крупной партии наркотиков.

В США сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом. Инфекцию выявили у 671 тысячи человек.