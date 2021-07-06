Летальный случай от «черной плесени» после ковида выявили еще в одной стране

Первый летальный случай мукормикоза или «черной плесени» у женщины, страдавшей диабетом, подтвердил Минздрав Гватемалы. Это связали с перенесенным COVID-19.

«Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня», — сообщило ведомство в Twitter.

Связь этого случая с перенесенным коронавирусом подтвердил исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес. Другие подозрительные случаи заболеваний на сегодня пока не получили лабораторного подтверждения.

Мукормикоз или «черная плесень» — это грибок, который чаще всего развивается у тех, кто болеет или переболел ковидом. Грибковые споры из окружающей среды попадают в ослабленный организм и начинают размножаться. Они могут попасть в кожу через рану. Например, царапину, ожог или порез. Опаснее всего мукормикоз для диабетиков и тех, чей организм устал бороться с болезнью.

«Черная плесень» поразила больных коронавирусом в Индии. Местные врачи на конец июня выявили 40,8 тысячи случаев заболевания, причем более трех тысяч заразившихся умерли.

Грибковые инфекции поражают пациентов с коронавирусом в разных странах. И если Индия стала первым звоночком, то дальше среди инфицированных участились случаи «зеленой плесени» — грибковой инфекции аспергиллез. Но специалисты считают, что проблема кроется в самом ковиде, а также в методах его лечения.