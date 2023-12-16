Мир 16 декабря 2023, 14:19 Летающий объект сбили у побережья Дахаба в Египте Al Qahera News: система ПВО Египта сбила летающий объект у побережья Дахаба Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Средства противовоздушной обороны сбили некий летающий объект в 1,5 километра от побережья египетского курортного города Дахаба. Об этом сообщил канал Al Qahera News, сославшись на высокопоставленные источники.

«Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него», — отмечается в заявлении.

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Следственные группы выехали к месту происшествия.

В конце октября два беспилотника сбили в Египте над северо-восточным районом Синайского полуострова. Один дрон рухнул в город Таба, второй — за пределами египетской территории. Беспилотники направлялись на север из южного района Красного моря.

За сутки до этого в египетском городе Нувейба упал израильский снаряд. Он приземлился в пустынной местности в 60 километрах от границы с Израилем. Сведений о пострадавших не поступало.