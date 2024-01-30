Мир 30 января 2024, 23:32 «Летающий мусор». Офицер ВВС Украины — об австралийских истребителях Hornet AFR: ВВС Украины отказались от австралийских Hornet, назвав истребители мусором defense.gov

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Высокопоставленный офицер ВВС Украины пренебрежительно высказался об австралийских истребителях F/A-18 Hornet, назвав их «летающим мусором». Об этом сообщила газета Australian Financial Review (AFR) со ссылкой на источники.

В прошлом году высокопоставленный украинский офицер отказался от списанных истребителей в ходе встречи с австралийскими представителями.

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«Нам не нужен ваш летающий мусор», — заявил он.

По словам подрядчика, участвующего в переговорах, его заявление «фактически убило» сделку о передаче Украине истребителей F/A-18 Hornet. Это произошло тогда, когда украинские пилоты пытались избежать попадания под обстрел российских самолетов, оснащенных радарами большой дальности, отметило издание.

Ранее профессор Колумбийского университета Стивен Биддл в своей колонке для издания Foreign Affairs связал провалы летнего контрнаступления ВСУ, на которое возлагали большие надежды, дефицитом вооружений, недостаточным обслуживанием западной военной техники и такой же подготовкой солдат.

Как недавно заявил помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, западные страны намерены в 2024 году отправить на Украину истребители-бомбардировщики F-16 и оборудование для их обслуживания.