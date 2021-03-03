Если вакцинация населения Украины от коронавируса продолжится теми же темпами, то для ее завершения понадобится 200 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Депутат изучил информацию на сайте Минздрава Украины. По данным министерства, к 28 февраля медики привили от коронавируса 3141 человека.

«Это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. Мы будем ждать 200 лет? То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история», — процитировала Гончаренко пресс-служба фракции.

Кроме того, депутат раскритиковал объемы тестирования населения на коронавирус. Он напомнил об обещании властей проводить по 70 тысяч исследований в сутки. При этом 28 февраля врачи сделали всего 23 тысячи тестов.

«Для сравнения, в Италии делается в среднем 250 тысяч тестов в сутки. Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем ковид?» — задался вопросом Гончаренко.

За время пандемии украинские медики зафиксировали 1 357 470 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось 1 176 918 человек. Скончались после инфицирования 26 212 пациентов.