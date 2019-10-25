Лесные пожары заставили покинуть свои дома 50 тысяч американцев. Видео

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии. Огонь распространился на площади более двух тысяч гектаров и вплотную подобрался к людям. Власти приняли решение об экстренной обязательной эвакуации местных жителей.

Как удалось узнать журналистам издания Deadline, власти штата приняли решение об обязательной эвакуации от 40 до 50 тысяч человек из числа местных жителей. Пожар, который уже успели прозвать Tick («Клещ»), успел к этому времени распространиться на площади более пяти тысяч акров — если мерить в привычных нам гектарах, это свыше двух тысяч. Пожар бушует в округе Лос-Анджелес. Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео одно страшнее другого.

Власти сообщили, что очагов пожаров на самом деле несколько. Но основное внимание сейчас уделено «Клещу» как самому опасному и непредсказуемому. В регионе уже организованы и работают центры эвакуации, их расположили в районе Санта-Кларита, в главном кампусе колледжа Каньонов в Валенсии, в спортзале, а также в общественном центре Ньюхолл.

На борьбу с огнем направлены до 500 пожарных. В их распоряжении как минимум четыре вертолета и четыре противопожарных самолета.