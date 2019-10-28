Лесные пожары вынудили Леброна Джеймса покинуть дом в пригороде Лос-Анджелеса

По данным издания, кроме спортсмена и его семьи, эвакуироваться пришлось и другим жителям близлежащих к опасной зоне районов.

«Пожары в Лос-Анджелесе совсем не шутка!» — предупредил спортсмен.

Он заверил, что после продолжительных поисков ему удалось найти номера, где смогут переночевать его домочадцы. Баскетболист попросил все семьи, которые остались в зоне пожаров, побыстрее перебираться в безопасные места.