  • Лесные пожары вынудили Леброна Джеймса покинуть дом в пригороде Лос-Анджелеса

    28 октября 2019, 18:52

    Артур Блянихов

    Американский баскетболист Леброн Джеймс рассказал на своей странице в Twitter, что из-за лесных пожаров ему вместе с семьей пришлось покинуть свой дом в Калифорнии. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, кроме спортсмена и его семьи, эвакуироваться пришлось и другим жителям близлежащих к опасной зоне районов.

    «Пожары в Лос-Анджелесе совсем не шутка!» — предупредил спортсмен.

    Он заверил, что после продолжительных поисков ему удалось найти номера, где смогут переночевать его домочадцы. Баскетболист попросил все семьи, которые остались в зоне пожаров, побыстрее перебираться в безопасные места.