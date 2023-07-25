Мир 25 июля 2023, 03:24 Лесные пожары в Турции вплотную подобрались к отелям Провинции Анталью, Манису и Кахраманмараш в Турции охватили лесные пожары РИА «Новости»

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Власти Турции этой ночью сообщили, что тушение лесных пожаров в стране продолжается. Сейчас борьба с огнем развернулась на территории трех провинций — Антальи, Манисы и Кахраманмараш, передало РИА «Новости».

В Анталье огонь перешел на несколько районов, в тем числе Кемер, который давно стал традиционным курортом для россиян. Отдыхающие выкладывают в соцсети видео, на которых пожар виден прямо с территории отелей.

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Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев рассказал, что огонь распространяется в районе гостиниц Phaselis Bay, Queen’s Park и Mirage Park. При этом об эвакуации туристов пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что в тушении лесных пожаров уже задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных. Кроме этого, в страну прибыли два самолета МЧС России Бе-200ЧС, их задействовали в районе населенного пункта Чешме. За все время работы самолеты-амфибии сбросили 87 тонн воды.