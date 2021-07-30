Лесные пожары в Турции распространились на 42 района провинции Анталья

Лесные пожары затронули 42 района провинции Анталья, из них 27 эвакуировали людей. Властям Турции удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания.

«Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем», — сообщил ТАСС со ссылкой на сводку местного МИД.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отметил, что ситуация с лесными пожарами улучшается. Уже локализовано 57 из 71 очага возгорания.

В результате пожаров погибли четыре человека — три в Анталье и один в Мугле, пострадали 183 человека.

Главной причиной пожаров власти считают высокую температуру и сильные ветра, которые распространили огонь по стране. Однако не исключена версия поджогов со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Ранее российское генконсульство сообщило, что россиян не планируют эвакуировать из Турции, так как основные туристические объекты находятся вне зоны стихийного бедствия.