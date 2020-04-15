Лесные пожары в Чернобыле сняли на видео с воздуха

Спустя почти две недели пожарным удалось справиться с открытым огнем в Чернобыльской зоне. Крупный пожар засняли на видео с высоты птичьего полета.

Снятое с воздуха видео появилось в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического заповедника. На кадрах виден густой белый дым и участки с огнем.

Как ранее сообщил замглавы украинского МВД Антон Геращенко, специалисты потушили открытый огонь, но остались тлеющие очаги. Сейчас пожарные заливают водой эти участки. Во время тушения в первую очередь защищали от огня «объекты критической инфраструктуры», отметил Геращенко.

Сильный лесной пожар начался в Чернобыле в начале апреля. Через 10 дней возгорание добралось до Припяти, ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов. Пламя удалось вовремя остановить. Полицейские нашли уже двух подозреваемых в поджоге и завели уголовное дело. В результате пожара радиационный фон не повысился и остался в пределах нормы.