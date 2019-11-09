Лесные пожары разбушевались в Австралии. Погибли люди и сотни коал

Два человека погибли в результате лесных пожаров, бушующих на северо-востоке Австралии. Из-за возгорания бьют тревогу и экологи, жертвами пожара уже стали около 300 коал.

«На территории штата зарегистрирован 81 лесной пожар, 43 очага возгорания остаются нелокализованными. <…> два человека погибли в результате пожаров, еще семь считаются пропавшими без вести», — сообщила пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Огнем разрушило по меньшей мере 150 жилых домов, а также ряд промышленных и административных зданий, включая школу.

Комиссар региональной полиции штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс рассказал, что в пяти районах сохраняется предупреждение о чрезвычайной ситуации. Он заявил, что существует риск, что потери будут больше, чем известно сейчас. Кроме того, он обратил внимание на то, что, по прогнозам синоптиков, на северо-востоке Австралии будет усиление ветра и жары, что может спровоцировать ухудшение пожарной обстановки.

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что власти помогут пострадавшим «восстановить потери». Его цитирует телеканал 9News.

Агентство Reuters написало, что от пожара пострадал заповедник с коалами. Всего там проживали от 500 до 600 животных, половина из них погибли.

Синоптики предупреждают, что сухая и ветреная погода продержится в этих районах Австралии, как минимум, до вторника.