Лесной пожар вокруг Кейптауна усилился

Природный пожар, начавшийся в воскресенье около столицы ЮАР, усилился. Сейчас его площадь составляет 500 гектаров, сообщил на брифинге мэр Кейптауна Дэн Плато.

По его словам, ситуацию усугубляет сильный ветер, скорость которого достигает 16-18 метров в секунду. На месте работают от четырех до пяти тысяч пожарных, им помогают добровольцы.

«Этот пожар займет не один или два дня», — процитировало РИА «Новости» мэра.

По данным AP, в понедельник, 19 апреля, пожарные наконец-то взяли возгорание под контроль. Специалисты наблюдают за тлеющим лесом и устраняют новые вспышки, возникающие на фоне сильного ветра и 35-градусной жары. На локализацию пожара потребовалось более суток.

Накануне огонь сильно повредил библиотеку и другие здания в кампусе Кейптаунского университета. Также пострадали исторические постройки поблизости.

Рано утром эвакуировали жителей пригородов Кейптауна — огонь находился в опасной близости от их домов.

Для тушения в воскресенье использовали пожарные вертолеты. Они набирали воду из океана и сбрасывали ее на пламя. В понедельник вылеты прекратились из-за ветра.

Во время борьбы с огнем пострадали четверо пожарных.