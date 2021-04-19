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    19 апреля 2021, 21:45

    Лесной пожар вокруг Кейптауна усилился

    Кирилл Фролов

    Природный пожар, начавшийся в воскресенье около столицы ЮАР, усилился. Сейчас его площадь составляет 500 гектаров, сообщил на брифинге мэр Кейптауна Дэн Плато.

    Лесной пожар вокруг Кейптауна усилился

    По его словам, ситуацию усугубляет сильный ветер, скорость которого достигает 16-18 метров в секунду. На месте работают от четырех до пяти тысяч пожарных, им помогают добровольцы.

    «Этот пожар займет не один или два дня», — процитировало РИА «Новости» мэра.

    По данным AP, в понедельник, 19 апреля, пожарные наконец-то взяли возгорание под контроль. Специалисты наблюдают за тлеющим лесом и устраняют новые вспышки, возникающие на фоне сильного ветра и 35-градусной жары. На локализацию пожара потребовалось более суток.

    Накануне огонь сильно повредил библиотеку и другие здания в кампусе Кейптаунского университета. Также пострадали исторические постройки поблизости.

    Рано утром эвакуировали жителей пригородов Кейптауна — огонь находился в опасной близости от их домов.

    Для тушения в воскресенье использовали пожарные вертолеты. Они набирали воду из океана и сбрасывали ее на пламя. В понедельник вылеты прекратились из-за ветра.

    Во время борьбы с огнем пострадали четверо пожарных.