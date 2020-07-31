Лесной пожар случился в Греции

По данным сайта «Газета.ru», пожар спровоцировала жара в 40 градусов и ветер в 6-7 баллов. В пресс-службе уточнили, что для тушения возгорания задействовали 64 пожарные машины и 18 автомобилей, три пешие группы пожарных, два самолета и два вертолета.

Уточняется, что населенным пунктам опасность не грозит.