Лесной пожар разгорелся после взрыва на складе боеприпасов в Германии

Крупный лесной пожар разгорелся к западу от Берлина. К нему привел взрыв на складе фейерверков и боеприпасов, подлежащих утилизации. На месте работают пожарные и спецназ Бундесвера.

Взрывы на складе прогремели в ночь на четверг, 4 августа. Спустя два часа пожарные разослали предупреждение о крупном пожаре в лесу Груневальд, расположенном в западной части Берлина. По информации полиции, на складе хранятся 25 тонн фейерверков и боеприпасы времен Второй мировой войны.

«Первый взрыв прозвучал как бомба, я подумала, что это похоже на звуки войны», — привело слова одной из местных жительниц издание Süddeutsche Zeitung.

Как отметила женщина, взрывы не прекращались до самого утра. Вместе с ними слышались сирены и вертолеты. Сейчас в лесу находятся 120 пожарных, а также спецназ Бундесвера. Тушение огня усложняется повторяющимися взрывами и разлетающимися обломками.

«Зона отчуждения в 1000 метров остается в силе. Но, возможно, пожарная команда сможет работать на определенных участках до 500 метров», — заявил один из пожарных.

Огонь распространился уже на 15 тысяч квадратных метров. Местные власти перекрыли железную дорогу и автобан между Берлином и Потсдамом.