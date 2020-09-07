Лесной пожар на юге Калифорнии распространился более чем на 2 тысячи гектаров. Видео

В округе калифорнийском округе Сан-Диего полыхают природные пожары. Их площадь превысила две тысячи гектаров. Локализовать удалось только 1% пламени.

Огнем охвачено 2165 гектаров, уточнили в департаменте пожарной охраны штата Калифорния. С ними борются 14,8 тысячи пожарных.

Из-за горящих лесов территорию всей Калифорнии затянуло дымкой.

Дым от пожаров в Национальном заповеднике Сьерра дошел до соседних штатов.

Возгорание в калифорнийском заповеднике затронуло более 14,5 тысячи гектаров земли. Эвакуация потребовалась минимум 150 людям, которые оказались окружены огнем.

В Калифорнии лесные пожары не редкость, но в последние годы их масштаб вырос. Этим летом из-за высоких температур и пересушенного воздуха начались сухие грозы. Полыхавшие молнии привели к 650 пожарам по всему штату.

Из-за аномальной жары и пожаров власти штата еще 18 августа объявили режим чрезвычайной ситуации.