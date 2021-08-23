Лесной фонарик спровоцировал крупный пожар в Бразилии

Власти Сан-Паулу рассказали о крупном лесном пожаре, который охватил более половины Государственного парка Жукери. Во многих районах города обрушившийся дождь из пепла спровоцировал пыль и гарь. Об этом рассказало РИА ФАН.

Отмечается, что возгорание началось утром 22 августа и быстро распространилось по всей территории заповедника. Причиной ЧП называют лесной фонарик, который бразильцы часто зажигают ночью для зрелищности.

Местные СМИ отмечают, что такие игрушки являются основной причиной возгораний в стране. Несмотря на то, что они запрещены, люди не перестают их использовать в качестве развлечений. Кроме того, ситуацию ухудшили рекордно высокие температуры и сильные ветры. Особенно сильную засуху переживают юго-западные территории Бразилии.

Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных.