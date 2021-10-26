Суд в Турции освободил из-под стражи арестованных по делу о поджоге леса россиян
Правозащитник Мельников: суд в Турции освободил из-под стражи арестованных по делу о поджоге леса россиян
Семерых россиян, арестованных в Турции за непредумышленный поджог леса, отпустили из СИЗО. Об этом заявил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT.
«Апелляция адвокатов была удовлетворена. Была изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу», — сказал он.
Этого, по словам собеседника издания, удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД России, адвокатов и правозащитников.
При этом как уточняется, обвинения с туристов пока не сняты, они останутся в Турции.
Мать одного из задержанных — Дмитрия Коршунова — Ирина Вдовкина рассказала RT, что сын только что позвонил ей от ворот изолятора.
«Они вышли, сейчас жилье им помогут снять. Пока их отпускать не будут: они под подпиской. Будут ждать решения суда», — рассказала женщина.
Полиция Турции ранее арестовала семерых россиян, которые решили пройти пешком по Ликийской тропе и оказались среди лесного пожара. Но полиция посчитала, что к поджогу причастны туристы. Россиян взяли под стражу на время предварительного расследования.