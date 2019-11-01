Лепсу запретили въезд в Латвию

«На основании оценки Службы государственной безопасности и части второй статьи 61 Закона об иммиграции я решил включить Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца — прим. ред.), гражданина Российской Федерации, в список нежелательных лиц в Латвийской Республики и запретил ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — говорится в сообщении министра.

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В черный список на въезд в Латвию уже внесли несколько известных россиян. Среди них певцы Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Покойному певцу Иосифу Кобзону также в свое время запретили въезд в страну.

Григорий Лепс родился в 1962 году в Сочи. Начал заниматься музыкой в 14 лет.

Когда Лепсу было 30 лет, он переехал в Москву. Свой первый альбом «Храни вас Бог» выпустил в 1995 году. Всего в дискографии Лепса более 10 пластинок.