Мир 08 апреля 2024, 08:37 ЛЭП получили повреждения в Николаевской области Почти 15 населенных пунктов обесточены из-за повреждения ЛЭП под Николаевом Pxhere

Читать 360tv в

В Николаевской области получили повреждения линии электропередач. В результате этого без света остались почти 15 населенных пунктов. Об этом рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, линии электропередач повредили обломками сбитого беспилотника.

Реклама

«В результате обесточены 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — уточнил он.

В ночь на понедельник, 8 апреля, в Киевской области раздались взрывы. В регионе сработала система противовоздушной обороны. Под утро взрывы услышали жители Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, повреждения получил логистический транспортный объект. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Накануне ночью жители Харькова услышали воздушную тревогу. В городе прогремели взрывы. Также сирену, оповещающую об опасности, включали в Днепропетровской области.