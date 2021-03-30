Леонков: Украина попросит помощи у НАТО в случае военного столкновения с Донбассом

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Украина пойдет за помощью к НАТО, если примет решение удержать ЛДНР силой. Об этом сообщило ИА «Красная весна».

По данным ИА Nation News, он считает, что альянс окажет поддержку Украине. Скорее всего они будут поставлять Украине стратегически важную информацию, предположил эксперт.

«Подобный опыт у НАТО уже имеется — к примеру, Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе получал разведданные с американских спутников, благодаря чему военным удавалось вести успешную атаку», — пояснил Леонков.