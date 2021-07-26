Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к ИВЛ

Первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, сейчас он находится в реанимации и подключен к ИВЛ. Об этом сообщил украинский «24 канал» на своем сайте.

Телеканал ссылается на собственные источники в окружении экс-президента. Они сообщили, что его восстановление после операции проходит очень медленно. Само хирургическое вмешательство было крайне сложным, оно прошло еще в конце июня. С тех пор Леонид Кравчук остается в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто», — приводит слова источника издание.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Леониду Кравчуку провели плановую операцию на сердце. Кравчук до сих пор является главой киевской контактной группы по ситуации в Донбассе. После сообщений о хирургическом вмешательстве на Украине сделали заявление, что вопрос замены Кравчука на этой должности пока не рассматривается.