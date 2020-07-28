Леонид Кучма вышел из контактной группы по Донбассу, сославшись на возраст

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы из контактной группы по Донбассу. Он поблагодарил бывшего главу государства за проделанную работу и сказал, что полностью принимает его решение.

«Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным», — добавил Владимир Зеленский.

Уточняется, что Леонид Кучма готов продолжить сотрудничество с контактной группой в формате консультаций, если будет такая необходимость.

Трехсторонняя контактная группа организует встречи по обсуждению ситуации в Донбассе в Минске. За время работы группы ее члены приняли несколько важных документов. Так, еще на прошлой неделе был подписан согласованный при Леониде Кучме документ о полном прекращении огня и введении дополнительных мер обеспечения безопасности населения Донбасса.