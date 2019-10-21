«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — заявил актер.

Ярмольник сказал, что помнит Сивохо со времен КВН, однако прошло много лет, и друзьями они никогда не были.

Сергей Сивохо — шоумен, участник украинских и российских юмористических программ, а также креативный продюсер «Студии Квартал-95». Одним из основателей последней являлся Владимир Зеленский.