Леонид Ярмольник: У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда
Юмориста Сергея Сивохо назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по восстановлению Донбасса. Актер и телеведущий Леонид Ярмольник прокомментировал назначение с иронией, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — заявил актер.
Ярмольник сказал, что помнит Сивохо со времен КВН, однако прошло много лет, и друзьями они никогда не были.
Сергей Сивохо — шоумен, участник украинских и российских юмористических программ, а также креативный продюсер «Студии Квартал-95». Одним из основателей последней являлся Владимир Зеленский.