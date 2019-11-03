Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Актер и борец за экологию, Леонардо Ди Каприо встретился с активисткой по климату Гретой Тунберг. Он назвал ее «лидером нашего времени».

Грета отправилась в США на саммит ООН по глобальному потеплению в сентябре и сейчас путешествует по Северной Америке. В пятницу девушка присоединилась к климатической акции протеста в Лос-Анджелесе.

Впечатлением от встречи с Тунберг Ди Каприо поделился в своем профиле в Instagram.

«В истории человечества мало случаев, когда голоса усиливались в такие жизненно важные моменты и такими преображающими способами, но Грета Тунберг стала лидером нашего времени. История рассудит нас по тому, что мы делаем сегодня, делаем все возможное, чтобы гарантировать, что будущие поколения смогут наслаждаться той же пригодной для жизни планетой, то, что мы так явно принимаем как должное. Я надеюсь, что послание Греты является звоночком для лидеров во всем мире, что время бездействия прошло», — написал актер.

Леонардо Ди Каприо пригласят в Москву на IV Климатический форум Подробнее

Он заявил, что у него прибавилось оптимизма после того, как он увидел столько протестующей молодежи, озабоченной климатом и экологией.

«Именно благодаря Грете и молодым активистам я с оптимизмом смотрю в будущее. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы взяли друг с друга обязательства поддерживать один другого в надежде на светлое будущее для нашей планеты», — заключил Ди Каприо.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что Ди Каприо на Глобальном фестивале граждан в Нью-Йорке выступил с жесткой критикой президента США Дональда Трампа за то, что тот пренебрег Соглашением по климату.