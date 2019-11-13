Легочная чума снова пришла в Китай. Заболели 2 жителя Внутренней Монголии

Власти Пекина подтвердили информацию о двух инфицированных вирусом легочной чумы жителей округа Шилин-Гол Внутренней Монголии. Больных уже доставили на лечение в столицу КНР.

«Медицинский консилиум подтвердил два случая заболевания легочной чумой в хошуне Сунид-Цзоци аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия. В настоящее время пациенты уже проходят надлежащий курс лечения в медучреждениях района Чаоян в Пекине», — приводит агентство «Синьхуа» сообщение народного правительства пекинского района Чаоян.

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Городские власти также сообщили, что в аймаке, где живут инфицированные, начали профилактику.

Допустить эпидемии легочной чумы нельзя — эта опасная болезнь в Средние века уменьшила численность населения Европы на треть. Кроме того, она чрезвычайно заразна. Вирус передается воздушно-капельным путем и через слизистые оболочки.

Легочную чуму очень трудно диагностировать, так как в бронхах не слышно хрипов, а больному стремительно становится хуже. Без необходимого лечения от этой болезни можно умереть за два-три дня. Основным переносчиком вируса легочной чумы являются грызуны. В случае с Внутренней Монголией речь может идти о сусликах — их в этом степном регионе Китая очень много.