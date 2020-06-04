Lego отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и Белым домом из-за протестов в США

Toybook ознакомилось с электронным письмом, которое компания интернет-маркетинга Rakuten Linkshare разослала специалистам, продвигающим продукцию Lego. В обращении от имени Lego Group попросили удалить из списков продвижения более 30 наборов, среди которых полицейский участок, Белый дом, пожарный вертолет и пожарная часть. В них входят фигурки полицейских, собак-ищеек, преступников, машины экстренных служб и другие аналогичные игрушки.

Источник фото: lego.com

«Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego в знак нашего уважения акции #BlackOutTuesday. Мы также приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — заявили в пресс-службе.

Источник фото: lego.com

При этом в компании не уточнили, возобновят ли рекламу по окончании беспорядков. Правда, подчеркнули, что попросили партнеров временно приостановить рекламу указанного контента в соцсетях «в ответ на трагические события в США». От самой продукции в Lego похоже решили не избавляться. Наборы с полицейскими и преступниками по-прежнему можно приобрести как в магазинах, так и на сайте компании.

Более того, компания планирует пожертвовать четыре миллиона долларов организациям, поддерживающим темнокожих детей, а также занимающихся обучением детей расовому равенству.

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией 25 мая. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею.

Флойд повторял, что не может дышать, но вскоре перестал говорить. Четырех сотрудников полиции уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.