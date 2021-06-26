Машина протаранила ворота посольства России в Минске

Легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Минске. Водителя уже задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан», — написала пресс-служба в своем Telegram-канале.

На опубликованном кадре видно, что после аварии у машины белого цвета полностью отсутствует бампер и разбита левая фара.

Источник фото: t.me/gaiminsk

Сейчас у здания посольства продолжают работать сотрудники ГАИ. Все причины и обстоятельства выясняются.