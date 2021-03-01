Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в Китае. Погибли 5 человек

Самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси на юго-востоке страны упал на жилые дома. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, которые находились на его борту. Еще один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети Weibo.

По данным метеорологического управления Цзянси, самолет Beechcraft B300 King Air 350 выполнял плановый полет — он проводил разведку дождевых облаков. При падении он повредил три жилых дома. Спасатели нашли тела всех погибших.

Местного жителя, который получил травмы во время крушения, отвезли в больницу. В ведомстве уточнили, что его жизни ничто не угрожает. Местные власти сейчас устанавливают причину ЧП.